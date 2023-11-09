"Туроператорам, заинтересованным в организации поездок такого формата, необходимо в ближайшее время обратиться в региональные органы власти в сфере туризма для уточнения сроков, списка документов и критериев попадания в списки. В числе ключевых требований к туроператорам, претендующим попасть в списки, – осуществление деятельности в сфере въездного и выездного туризма, а также факт зачисления в единый федеральный реестр туроператоров", — говорится в сообщении.

Как напоминает ведомство, механизмом безвизовых групповых туристических обменов могут воспользоваться граждане, совершающие поездки в составе туристических групп численностью от 5 до 50 человек. Группы должны быть сформированы туроператором из действующего списка, размещенного на сайте министерства.

Действие соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии коронавируса, возобновилось 1 августа 2023 года.