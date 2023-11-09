Он напомнил, что президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС в ЮАР, сказал, что Россия рассчитывает на диалог о будущем культуры вместе со своими партерами по БРИКС, ШОС и СНГ. Площадкой для такого диалога мог бы стать Международный культурный форум в Петербурге.

"Мы выполним поручение президента. Город сделает все необходимое, чтобы форум прошел на самом высоком уровне, а его участники и гости чувствовали себя как дома — комфортно и безопасно. Петербург обладает богатым опытом ежегодного проведения мероприятий высокого уровня. Международный культурный форум — масштабное мировое явление, но его истоки — в Петербурге, и мы относимся к нему с особым вниманием", — сказал Беглов.

Событие объединит деятелей культуры, руководителей крупнейших культурных организаций страны и мира, ведущих экспертов, представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти. Организаторы форума — правительство РФ, министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.

В период проведения форума посещение 39 музеев города, включая Исаакиевский собор, Русский музей, Музей истории Петербурга, Музей театрального и музыкального искусства, станет бесплатным.

Также можно будет побывать с экскурсией в штаб-квартире Русского географического общества. Кроме того, состоится масштабный концерт на Дворцовой площади, показы кино- и театральных работ.