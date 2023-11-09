Как сообщает пресс-служба музея, с 2018 года икона конца XVII — начала XVIII веков неизвестного художника находилась на кафедре реставрации темперной и масляной живописи Санкт-Петербургской академии художеств им.Репина.

Икона из Государственного музея истории религии является каноничным изображением образа Казанской Богоматери. На основании стилистического анализа, а также изучения особенностей манеры иконописного письма ликов Богоматери и младенца Христа икону можно отнести к работам мастеров Оружейной палаты или их учеников.

Несмотря на то, что в составе музейный реставрационных мастерских есть мастерская реставрации масляной и темперной живописи, реставрационным советом было принято решение о передаче иконы в Академию художеств для реставрации и проведения комплексного исследования.

Реставраторами Академии были выявлены вертикальные трещины по стыкам досок на обеих сторонах, ряд утрат основы иконы, многочисленные гвоздевые отверстия вокруг изображения, трещины на грунте, в основном на изображении фона и одежд, многочисленные утраты грунта, красочного слоя, потертости и царапины по всей поверхности иконы.

Главной проблемой было укрепление основы иконы, которое представляло собой несколько вертикальных авторских досок при отсутствии горизонтальных шпонок. Для фиксации и стабилизации конструкции реставраторы разработали специальную каркасную раму из деревянных планок. Рама закреплена на тыльной стороне иконы с использованием подвижной системы крепления. Это первый пример использования такой системы укрепления основы на предмете из собрания Музея истории религии.

В Академии художеств был проведен ряд химических и комплексных исследований, в том числе исследование в ближнем инфракрасном диапазоне, рентгенофлуоресцентный анализ и другие. Был выполнен целый комплекс реставрационных мероприятий, который включал не только пробное раскрытие фона от поздней записи, послойное раскрытие авторской живописи, подведение реставрационного грунта по краям утрат авторского, но и восполнение утрат авторской живописи в условной манере и покрытие областей тонирования реставрационным лаком.

После реставрации икона будет активно задействована в экспозиционно-выставочной деятельности музея.