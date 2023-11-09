"Неземная красота" — это интерактивный выставочный проект для детей, который представит икону и храмовую скульптуру как произведения искусства, раскроет красоту, которая не сразу воспринимается при взгляде на религиозные памятники", — говорится в сообщении.

Экспозиция является совместным проектом музея и Пермской художественной галереи.

"Особенность выставки в том, что подлинные произведения XVII-XIX веков... соседствуют с интерактивными стендами, тактильными пособиями и инсталляциями", — отмечает пресс-служба.

Среди экспонатов — Царские врата с надвратной сенью и столбцами конца XVII — начала XVIII века, скульптура "Ангел" первой третьи XIX века. Отдельный раздел посвящен музейной реставрации иконы и скульптуры.

"Экспозиция устроена так, что каждый взрослый сможет стать для своего ребенка проводником в мир искусства. Рядом с экспонатами — иконами и скульптурами — размещены интерактивные тумбы, информация на которых адаптирована для детского восприятия. Короткие понятные тексты, схемы и картинки с пояснениями, динамические объекты и даже пазл", — сообщили в музее.

Выставка будет открыта до 25 февраля.