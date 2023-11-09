"После долгого перерыва откроется выставка и за пределами РФ. Проект "Русское застолье. От царского пира до правительственного приема" расскажет китайским зрителям о церемониальных приемах русских государей и продемонстрирует посольский стол — торжественные обеды, проходившие в Грановитой палате", — сообщили в пресс-службе ведомства по итогам представления генеральным директором ММК Еленой Гагариной выставочных планов музея на 2024 год в министерстве.

Выставка пройдет в Национальном музее Китая в Пекине.

Всего в следующем году музей планирует провести 10 проектов. Крупные проекты готовятся в регионах России. Одним из них станет выставка "Золото. Власть и роскошь", которая пройдет в Хабаровском крае. На выставке представят более 200 предметов из золота: украшения, церемониальные предметы, — а также около 550 монет (в том числе IV в. до н.э.).

Цикл выставок ММК в Музее истории Дальнего Востока продолжит проект "Мир Фаберже". Экспозиция будет посвящена творчеству ювелира и его современников. На выставке представят императорские пасхальные яйца работы Фаберже.

"Важнейшим проектом 2024 года станет совместная с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником выставка "Русский феникс. Суздальская земля" к 1000-летию города. Посетители увидят скандинавские и русские украшения, варяжское и романское оружие, произведения, создаваемые под влиянием двух империй — Священной Римской и Византийской", — сообщили в ведомстве.

В ноябре в стенах Кремля музей планирует запустить проект "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской Империи" с подлинными вещами участников тех событий. Также готовится выставка "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века", посвященная одному из частных собраний первой половины XIX в.

В Парадном вестибюле Оружейной палаты в мае откроется выставка "Во что играли наши предки", посвященная настольным играм, в особенности излюбленной забаве русских царей — шахматам. О караванной торговле и русских традициях чаепития расскажут на выставке "Четыре столетия русского чая" в Историческом музее Южного Урала.