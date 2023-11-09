"Проведенный анализ показал, что на сегодня основной поток пассажиров на выезд в Хэйхэ составляют жители других регионов Дальнего Востока и Сибири. Граждане отправляются в КНР на лечение по визам, полученным после приглашения со стороны китайских медицинских организаций", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что, по данным на четверг, новых российских групп в очереди на отправку в Хэйхэ нет, возвращения в Россию ожидают три организованные туристические группы.

"Перевозки пассажиров между Благовещенском и Хэйхэ продолжаются в ежедневном режиме, несмотря на сложную ледовую обстановку на реке Амур. Вчера, 8 ноября, на территорию РФ вернулось 84 российских гражданина на российских и китайских судах на воздушной подушке", — уточнили в Минтрансе.

Китайская сторона, помимо перевозки граждан КНР, оказывает содействие в возвращении россиян в Благовещенск. Первая группа граждан РФ в четверг прибыла именно на китайском судне. Перевозки пока осуществляет одно российское судно на воздушной подушке вместимостью шесть человек и одно китайское, рассчитанное на 10 посадочных мест. Во второй половине четверга на пункте пропуска Хэйхэ находилось около 40 россиян, прошедших регистрационные процедуры и ожидавших отправления домой.

Правительство области ранее обратилось к туроператорам с просьбой рекомендовать российским туристам перенести даты путевок до нормализации ситуации с перевозками.

Как сообщалось, в период межсезонья на пассажирском направлении между Благовещенском и Хэйхэ курсируют суда на воздушной подушке, рассчитанные на меньшее количество посадочных мест, чем теплоходы. Новый автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ пока обслуживает только грузовое направление, так как строительство пассажирского пункта пропуска еще не закончено.