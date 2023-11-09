Как подчеркнули в пресс-службе областного правительства, добиться роста пассажиропотока удалось за счет ввода в эксплуатацию двух новых катеров КС-110-32 летом 2022 года. Они сделаны на Костромском судомеханическом заводе. Вместимость с экипажем 32 человека.
Талабские острова — архипелаг из трех островов: остров им. Белова (остров Верхний), остров им. Залита (остров Талабск) и остров Талабенец. Природа здесь уникальна и является памятником природы. На Талабских островах разработано несколько туристических маршрутов.
В Печорском районе паром "Колпино" обеспечивает транспортную доступность отдаленных и малодоступных населенных пунктов Колпино и Каменка. Здесь было перевезено около 140 пассажиров. Завершить навигацию планируется в конце ноября, если позволят погодные условия.