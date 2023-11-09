"В результате остановки очистных сооружений произошло переполнение канализационного колодца в районе Комсомольской площади. Неочищенные сточные воды попали в р. Трубеж", — говорится в сообщении.

Специалисты нацпарка провели отбор проб воды в озере и в реке Трубеж.

"Национальным парком "Плещеево озеро" подготовлены и направлены письма во все необходимые государственные и иные инстанции для оперативного принятия мер по недопущению дальнейшего попадания сточных вод в реку Трубеж", — говорится в сообщении.

Авария на канализационном коллекторе в Переславле-Залесском произошла накануне. Власти обещают в четверг завершить ремонтные работы на месте ЧП, которое оставило практически весь город без воды. По всему городу организован подвоз воды для жителей. В четверг были закрыты школы и детсады. Власти города ввели режим ЧС.