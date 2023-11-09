"По прогнозу метеорологов, 9 ноября и до конца суток на участке Магри — Веселое города Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.

Кроме того, на курорте в четверг ожидаются сильный дождь и гроза. Также прогнозируется усиление ветра до 15-18 м/с.

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности", — отмечает пресс-служба.