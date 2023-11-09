В рамках акции состоится бесплатная экскурсия в сквере Достоевского. Экскурсоводы расскажут о пребывании писателя в Тобольске и о значении города в жизни и творчестве писателя, говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в экскурсии смогут все желающие.

Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 года. В январе 1850 года вместе с другими сосланными в Сибирь "петрашевцами" он находился в пересылочной тюрьме в Тобольске. Здесь писатель получил от жены декабриста Михаила Фонвизина Евангелие, которое потом хранил всю жизнь.

Тюремный замок (Тобольский централ), находящийся недалеко от Тобольского кремля, — бывшая каторжно-пересыльная тюрьма, а ныне музей, был построен в середине XIX века. Кроме Достоевского через тюремный замок прошли писатели Владимир Короленко и Николай Чернышевский.