"Принято решение об ограничении доступа. Вместе с тем работа музея продолжается, доступ на территорию и к объектам экспозиционного показа сохранится с учетом введенных ограничений в целях обеспечения безопасности", — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что локальные противоаварийные работы в крепости-памятнике проведут до конца года.

Ранее специалисты выявили, что земельные насыпи укреплений Корелы частично рассыпаются в течение нескольких лет. Это может быть связано с особенностями ландшафта. В связи с ситуацией было принято решение законсервировать и отреставрировать все укрепления северного форпоста.

Крепость Корела находится в Приозерском районе Ленинградской области, на берегу реки Вуокса. Ее считают единственной деревоземляной крепостью, сохранившейся с XIV века.