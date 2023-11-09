Так, два раза в неделю в Улан-Батор сможет летать авиакомпания "Якутия" из Якутска, а "КрасАвиа" — из Красноярска. "ИрАэро" получила допуск на выполнение рейсов из Читы семь раз в неделю.

В документации на сайте Росавиации говорится, что "КрасАвиа" на свой маршрут уже имела временный допуск, который последний раз был продлен в начале августа.

Ранее сообщалось, что количество рейсов между Россией и Монголией вырастет до семи в неделю с возможностью выполнения стыковочных рейсов в Китай и Европу. Как сообщалось на сайте Росавиации, согласно протоколу, российские авиакомпании смогут летать в Улан-Батор, Чойнбалсан, Ульгий и Улангом, а монгольские — в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск и Кызыл.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в Азербайджан, Армению, Израиль, Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан. В парке перевозчика семь Superjet 100, один A319-100, а также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200.

АО "КрасАвиа" создано в 2007 году на базе ГП "Эвенкия-Авиа". В настоящее время авиапарк состоит из самолетов АTR-72, АТR-42, Як-42, Ан-24, Ан-26, L-410, а также вертолетов Ми-8 разных модификаций. На данный момент маршрутная сеть авиакомпании насчитывает 34 регулярных направления.

АК "Якутия" (подконтрольна правительству республики) базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации, флот авиакомпании состоит из SSJ 100, Boeing-737 и Bombardier.