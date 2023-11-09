«Новый объект размещения под названием Cosmos Selection Dombay Diamond Hotel станет первым и единственным сетевым пятизвездочным отелем на горнолыжном курорте. Гостиница расположена в непосредственной близости к канатной дороге – на расстоянии менее одного километра», — говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

Как отметил президент компании Александр Биба, несмотря на то, что горнолыжный курорт Домбай привлекает все больше туристов, в самом поселке наблюдается дефицит отелей с высоким уровнем сервиса.

«Новый круглогодичный объект откроется к началу зимнего сезона 2023-2024 года. Открытие гостиницы создаст свыше 90 новых рабочих мест, что особенно важно для региона», — пояснил он.

Номерной фонд отеля составит 44 комнаты различных категорий: 12 люксов, 5 полулюксов и 27 стандартов. Также на территории гостиницы будет развлекательная и спортивная инфраструктура, спа-центр с бассейном, фитнес-зал, ресторан, бар и чайный домик. Предусмотрены парковка, вертолетная площадка, парк.