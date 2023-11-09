"В 2024 году запланировано после реконструкции открыть движение через станции Кандалакша и Кемь, разъезды Суглица и Мурманские Ворота, по второму главному пути на перегонах Малыга — Масельская и Магнетиты — блокпост 1391 км, а также ввести в эксплуатацию дом отдыха локомотивных бригад на станции Выходной", — сказали в ОЖД.

Как сообщается на сайте АО "Ленгипротранс" (проектно-изыскательная организация по строительству объектов транспортной инфраструктуры, Петербург), в частности, в ходе реконструкции на станции Кемь планируется уложить почти 9 км новых путей, удлинить существующие пути, устроить тупиковый путь для приема-отправления пригородных поездов, реконструировать пассажирскую платформу.

Проект в Кандалакше включает в себя реконструкцию существующего приемо-отправочного парка с удлинением пяти приемо-отправочных путей, реконструкцию главных путей и двух горловин со строительством нового приемо-отправочного парка из четырех путей.

Что касается перегона Малыга — Масельская, то после реконструкции его разделит новый путевой пост 588 км, а участок в 5,4 км от него до станции Малыга станет двухпутным. На участке Магнетиты — блокпост 1391 км, помимо строительства второго главного пути, предусматривается возведение однопутного металлического моста длиной 112 метров через реку Колу.

В 2023 году, как сообщили в пресс-службе ОЖД, в рамках развития участка Мурманск — Волховстрой открыто движение через станции Шпаловая, Нигозеро, Шуйская, Апатиты, Чупа и Пинозеро и перегоны Пулозеро — Лапландия и блокпост 1340 км — Лапландия.

"Кроме того, 3 августа состоялось открытие станции Беломорск. Реконструкция станции предусматривала переустройство двух главных путей, удлинение пяти приемо-отправочных путей транзитного парка, строительство двух соединительных путей и одного подъездного пути", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, РЖД до 2025 года потратит 43,5 млрд рублей на увеличение пропускной способности на мурманском направлении. В частности, РЖД намерены реализовать проект по развитию участка Мурманск — Волховстрой и реконструировать участок Мурманск — Оленегорск со строительством вторых путей, что увеличит пропускную способность в направлении терминалов Мурманского транспортного узла.

В октябре пресс-служба ОЖД сообщала, что за 9 месяцев 2023 года инвестиции в развитие участка Мурманск — Волховстрой составили 10,3 млрд рублей.