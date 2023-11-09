"Принято решение о создании ещё двух особо охраняемых природных территорий — это озеро Малышевское и Аганинская дубрава", — говорится в сообщении.

Постановлением главы региона в отношении территорий устанавливается режим особой охраны, предусматривающий ограничения и запреты хозяйственной деятельности.

Озеро Малышевское расположено на землях лесного фонда в Костромском районе и занимает площадь 22,2 га. Аганинская дубрава также находится в Костромском районе. Она расположилась на площади 14,55 га. Лесной массив включает уникальные для региона фрагменты широколиственных дубовых рощ.

В пресс-службе добавили, что всего в Костромской области созданы больше 40 особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений, а также одна территория федерального значения — государственный природный заповедник "Кологривский лес".