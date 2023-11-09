Древнюю находку обнаружили вблизи деревни Игатка в Бардымском районе.

"Обнаруженные нами артефакты относятся к раннему железному веку. Это фрагменты керамики, созданной до изобретения гончарного круга, со следами ямочного орнамента. Население в этот период в большей степени занималось скотоводством, чем землепашеством: в таких сосудах хранили пищевые продукты, варили мясо, настаивали пиво", — приводятся в сообщении слова доцента кафедры истории и археологии, директора научно-исследовательского центра "Камская археологическая экспедиция" Михаила Перескокова.

Также ученые нашли следы неукрепленных поселений. Отмечается, что они встречаются нечасто, поскольку носят пойменный характер и со временем разрушаются разливами рек. Предыдущие экспедиции позволили обнаружить в этом районе несколько городищ.

На территории Бардымского района расположены месторождения полезных ископаемых: нефти, газа, глины, торфа, песка, песчано-гравийной смеси, минеральных удобрений. Перед началом геолого-разведки и дальнейшей разработки участков под промышленные нужды территорию изучают на предмет культурной ценности.

Археологи уведомили государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края о характере находки.

"Находка ученых послужит аргументом в пользу перетрассировки нефте- и газопроводных путей до начала промышленной геологоразведки, что позволит сберечь обнаруженные памятники для дальнейших исследований", — отмечает пресс-служба.