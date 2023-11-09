В январе-октябре прошлого года пассажиропоток составлял 1 млн 93 тыс. 804 человека. Таким образом, рост составил 9,5%.

Непосредственно в октябре рост составил 6,6% — до 113 тыс. 475 пассажиров.

Ранее, в среду, глава Росавиации Дмитрий Ядров выразил недовольство качеством содержания аэропорта Мурманска со стороны его оператора — компании "Новапорт". По словам Ядрова, аэропорт деградирует и "складывается такое ощущение — делается все для того, чтобы этот аэропорт был закрыт".

Как сообщалось, в текущем году были запущены новые сезонные направления: в Калугу, Казань, Минск и Анталию.

В настоящее время регулярные рейсы из Мурманска осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", Red Wings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Северный ветер".