"Назначение причалов будет соответствовать туристическому назначению бухты. Мы хотим, чтобы уже в следующем году эти причалы стали пешеходной зоной, снят периметр транспортной безопасности", — сказал Солодов журналистам перед церемонией открытия Дня Камчатского края на международной выставке-форуме "Россия".

Глава региона напомнил, что именно в этом месте в 1854 году происходили события героической обороны Петропавловского порта от англо-французской эскадры. В следующем году в регионе будут отмечать 170-летие обороны.

"И, конечно, задача сделать из этой марины привлекательный туристический объект", — сказал Солодов.

Губернатор отметил, что власти региона согласовали с Росрыболовством единую позицию — причалы будут переданы в собственность Камчатского края. Согласована и конкретная последовательность действий по передаче причалов.

"Для "Нацрыбресурса", который был оператором причалов, безусловно, условия для продолжения и развития деятельности будут созданы. Завершается ремонт специализированных причалов в северной части города. И вся необходимая хозяйственная деятельность будет выполняться там", — добавил Солодов.

В конце сентября этого года полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пообещал провести служебную проверку из-за волокиты с передачей причалов ФГУП "Нацрыбресурс" в порту Петропавловска-Камчатского в собственность Камчатского края.