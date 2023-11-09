По данным компании, в январе-октябре 2022 года аэропорт перевез 2,571 млн пассажиров. Таким образом, рост пассажиропотока за 10 месяцев 2023 года составил 23,7%.

В октябре текущего года к аналогичному месяцу прошлого года пассажиропоток вырос на 16%, по сравнению с сентябрем 2023 года — уменьшился на 14%.

Авиакомпаниями с наибольшим пассажирским трафиком в январе-октябре стали "Россия", "Аэрофлот", S7, Utair, NordStar и "КрасАвиа".

По данным на сайте красноярского аэропорта, в настоящее время из воздушной гавани полеты осуществляют более 20 авиакомпаний по более чем 60 направлениям.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 году составил 3,095 млн человек, что на 13% больше показателя 2021 года. В компании заявляли о намерении, как минимум, сохранить уровень 2022 года и в 2023 году. В первом квартале текущего года аэропорт увеличил пассажиропоток на треть к аналогичному периоду 2022 года. Информацию за полгода и третий квартал аэропорт не сообщал.