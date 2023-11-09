В октябре текущего года к аналогичному месяцу прошлого года пассажиропоток вырос на 16%, по сравнению с сентябрем 2023 года — уменьшился на 14%.
Авиакомпаниями с наибольшим пассажирским трафиком в январе-октябре стали "Россия", "Аэрофлот", S7, Utair, NordStar и "КрасАвиа".
По данным на сайте красноярского аэропорта, в настоящее время из воздушной гавани полеты осуществляют более 20 авиакомпаний по более чем 60 направлениям.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 году составил 3,095 млн человек, что на 13% больше показателя 2021 года. В компании заявляли о намерении, как минимум, сохранить уровень 2022 года и в 2023 году. В первом квартале текущего года аэропорт увеличил пассажиропоток на треть к аналогичному периоду 2022 года. Информацию за полгода и третий квартал аэропорт не сообщал.