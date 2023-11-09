"Преобразится фонтан: впервые вокруг него появится каток. В чаше под прозрачным куполом будет организована радиостудия. Вчера начался ее монтаж", — говорится в сообщении.

Также в сквере монтируют светящийся шар, "звездное небо" и главную городскую елку. В этом году ее перенесли на другое место: ближе к входу в сквер со стороны здания правительства региона.

Ранее сообщалось, что этой зимой в разных частях сквера Кирова также изготовят изо льда 33 буквы русского алфавита, каждая из них будет иметь свой фон и освещение. Там пройдет фестиваль-конкурс ледовой скульптуры "Иркутский алфавит" в рамках проекта "Ледовый город — Счастье чистой воды".

В целом этот проект будет реализован в Иркутске на нескольких площадках города с 15 ноября по 24 декабря. Ледяными фигурами и целыми композициями будут украшены, помимо сквера Кирова, улицы Урицкого и Карла Маркса, 130-й квартал, площадь у памятника Александру III, Нижняя набережная от Московских ворот до памятника основателям Иркутска.

Проект "Ледовый город — "Счастье чистой воды", разработанный в Иркутске, в 2022 году вошел в число победителей конкурса Ростуризма. В рамках федеральной программы "Развитие туризма" на его реализацию предусмотрена субсидия в размере 37 млн рублей.