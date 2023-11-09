«Голосование стартовало на сайте проекта «Активный гражданин». Жители столицы определят победителей в 11 номинациях ежегодной туристической премии «Путеводная звезда» и отдадут свой голос за самые яркие гастрономические, экскурсионные и культурно-досуговые проекты. Голосование продлится до 26 ноября включительно», — сообщают организаторы.

Фото: премия Путеводная звезда

Всего представители столичной туристической отрасли подали более 470 заявок. В число участников вошли как новые проекты, так и победители прошлых лет, но в уже новых номинациях (ресторан «Кафе Пушкинъ», Государственный Дарвиновский музей и другие).

Как отметили организаторы, экспертное жюри оценит вклад конкурсантов в развитие московского туризма в шести из семнадцати конкурсных номинаций, в остальных победители будут выявлены с помощью голосования. Также организаторами премии будут объявлены четыре победителя — обладателя специального приза. Среди номинаций, представленных в проекте «Активный гражданин», две посвящены объектам гостеприимства, четыре – столичной гастрономии, еще три – проектам индустрии впечатлений и две — медиа.

«Путеводная звезда» — ежегодная премия правительства Москвы для профессионалов индустрии гостеприимства и туризма, главной целью которой является повышение туристической привлекательности города. В первый раз конкурс прошел в 1999 году, а за все время его существования 295 представителей туристической отрасли получили премию «Путеводная звезда».