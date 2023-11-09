Согласно постановлению исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района Москвы Александры Михалевой, обе компании — Airbnb Inc. и Spotify AB — признаны виновными в повторном невыполнении обязательства о локализации персональных данных граждан РФ в базах данных, находящихся на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Согласно протоколам Роскомнадзора, компании размещают персональные данные россиян на серверах с ЕС и США.

В 2022 году Airbnb был оштрафован на 2 млн руб., а Spotify получил штраф "ниже низшего" в 500 тыс. руб. за первичное нарушение требования о локализации данных россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).

На заседание в четверг представители компаний не явились.

Ранее в четверг штрафы по 1 млн руб. за первичный отказ локализовать данные граждан РФ на российских серверах получили криптобиржа Coinbase (Coinbase Ireland Limited) и Международная Ассоциация развития фридайвинга (AIDA International). Американской логистической компании UPS (United Parcel Service Inc.) был назначен штраф "ниже низшего" — 3 млн руб. — за повторное совершение аналогичного правонарушения.