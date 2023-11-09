Ранее фестиваль традиционно проводился летом.
По словам Никитина, "в этот раз в программе будет больше музыки — концерты, аудиовизуальные представления".
Он добавил, что фестиваль станет одним из первых крупных мероприятий в рамках "Культурной столицы года", звание которой Нижний Новгород получит в 2024 году.
В свою очередь организаторы мероприятия сообщают, что в фестивале примут участие российские и зарубежные художники, а площадками станут как уличные, так и крытые пространства.
"Отличительной чертой Intervals Festival 2024 станет расширенная музыкальная программа: состоится больше концертов и аудиовизуальных перформансов", — написали организаторы в своем телеграм-канале.
Intervals — международный фестиваль аудиовизуального искусства, проводящийся в Нижнем Новгороде с 2017 года. Обычно он проводится в конце августа.