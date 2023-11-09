"Intervals-2024 будет идти дольше обычного — 5 дней, с 27 апреля по 1 мая", — написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее фестиваль традиционно проводился летом.

По словам Никитина, "в этот раз в программе будет больше музыки — концерты, аудиовизуальные представления".

Он добавил, что фестиваль станет одним из первых крупных мероприятий в рамках "Культурной столицы года", звание которой Нижний Новгород получит в 2024 году.

В свою очередь организаторы мероприятия сообщают, что в фестивале примут участие российские и зарубежные художники, а площадками станут как уличные, так и крытые пространства.

"Отличительной чертой Intervals Festival 2024 станет расширенная музыкальная программа: состоится больше концертов и аудиовизуальных перформансов", — написали организаторы в своем телеграм-канале.

Intervals — международный фестиваль аудиовизуального искусства, проводящийся в Нижнем Новгороде с 2017 года. Обычно он проводится в конце августа.