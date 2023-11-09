Перевозчик будет выполнять рейсы один раз в неделю, по вторникам. Время в пути составит около 3 часов.

Отмечается, что на маршруте будет работать судно типа Airbus A319 c компоновкой салона 128 кресел.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, полетная программа авиакомпании в Пекин была приостановлена 26 октября 2023 года с окончанием летнего расписания. Прямые рейсы из международного аэропорта Хабаровск в столицу КНР в осенне-зимний период не выполнялись с 2017 года.

Пекин пользуется популярностью среди дальневосточников как туристический и деловой центр, а также является промежуточным пунктом назначения для поездок в другие города КНР и Юго-Восточной Азии.

В весенне-летнем периоде текущего года по этому направлению перевезено 9 тыс. пассажиров.