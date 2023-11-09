"Кинохроники с помощью специальных проекторов будут транслироваться на стены со стороны реки Волхов, а городские набережные станут для тысяч новгородцев и туристов кинозалом под открытым небом", — сказал собеседник агентства.

Черно-белые и цветные хроники, снятые оккупантами и освободителями и снабженные современными закадровыми комментариями, покажут жизнь в Великом Новгороде во время оккупации и после освобождения, когда город восстанавливался из руин.

"Параллельно с показом хроник на сценическом пространстве под стенами кремля будет разворачиваться примерно часовое действо с пиротехническими эффектами, песнями и танцами, в нем будут участвовать актеры драмтеатра, оркестр русских народных инструментов и другие самодеятельные коллективы, а также реконструкторы с восстановленной техникой времен войны", — добавили в министерстве.

Согласно архивным данным, советские войска оставили Новгород 19 августа 1941 года и освободили его 20 января 1944 года.

В 2008 году за героизм советских солдат и местных жителей Великий Новгород получил звание "Город воинской славы".