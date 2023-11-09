"Будем расширять авиасообщения между нашими странами. В частности, согласовываем увеличение числа авиарейсов Qazaq Air в города Челябинск и Новосибирск. Все эти вопросы, прежде всего, для простых граждан Казахстана", — сообщил Жумангарин, выступая на межрегиональном форуме Казахстана и России.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству, которое состоялось в республике под председательством вице-премьеров Казахстана и РФ С.Жумангарина и Алексея Оверчука, стороны договорились расширять авиасообщение, взаимодействие в сфере логистики.

Жумангарин подтвердил готовность правительства Казахстана к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всем спектрам двустороннего сотрудничества.