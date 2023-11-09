"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трех километров над уровнем моря протянулся на 80 км на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч", — говорится в сообщении.

Этот пепел со склонов Шивелуча подняло ветром.

В свою очередь, главное управление МЧС России по Камчатскому краю отмечается, что на пути распространения пеплового шлейфа находится поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского района.

"Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", — предупреждается ведомства.

Для Шивелуча установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан опасен для местных авиаперевозок.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.