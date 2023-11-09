"Граждане пытались вывезти из России через таможенные посты МАПП "Бурачки", "Убылинка" и "Шумилкино" 16-й том "Полного собрания сочинений Н.С. Лескова", выпущенного в 1903 году в Санкт-Петербурге издательством А. Ф. Маркса; практические советы родителям по воспитанию своих детей на немецком языке "Praktische Rathschlage fur Eltern von P.S.Franco", вышедшего в свет в 1878 году; второй том "Иллюстрированного собрания сочинений Чарльза Дарвина", изданного в 1908 году московским издательством и "Немецко-русский словарь" 1911 года выпуска", — говорится в сообщении.

Изъятые таможенниками книги признаны специалистами культурными ценностями.