"В экспозиции "Россия с высоты птичьего полета" собраны фотографии участников и победителей ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна" Русского географического общества. Это масштабное профессиональное событие, посвященное сохранению дикой природы и воспитанию бережного отношения к окружающей среде, всегда вызывает большой общественный резонанс", — говорится в сообщении.

Как отметил итальянский фотограф, член жюри "Самой красивой страны" Марко Урсо, российская природа подарила невероятное разнообразие сюжетов. "Но особое мастерство — передать через снимки эмоции и культурные особенности. Если автору это удается, то его работа выходит за рамки повседневности и превращается в искусство", — приводит его слова пресс-служба курорта.

По данным пресс-службы, на выставке можно увидеть самые удивительные достопримечательности России: белые скалы Итурупа, одно из старейших сигнальных сооружений страны — Толбухин маяк, "спящего дракона" — хребет Карамурунтау, величественные стены Генуэзской крепости в Крыму. Расположена экспозиция у павильона "Казань" на набережной реки Мзымта". Выставка расположена на площади более трех гектар, где представлены архитектура, культура и быт разных народов нашей страны.

Конкурс "Самая красивая страна" проводится ежегодно с 2015 года, за прошедшее время в нем было представлено более 620 тысяч фоторабот.