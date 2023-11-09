Здесь будут представлены новые анимационные фильмы, созданные по классическим и современным литературным произведениям (как стихам, так и прозе), а также по материалам жизнеописаний писателей и поэтов разных эпох и народов.

Организаторы подчеркивают, что анимационные картины и темы, затронутые в них, будут интересны не только детям, но и взрослым. "Кроме того, наш фестиваль — профессиональная площадка для знакомства и взаимодействия между литераторами и мультипликаторами, работающими в жанре экранизации", — говорится в сообщении.

В прошлом году в конкурсную программу вошло сорок новых, созданных в 2020-2022 годы, мультипликационных фильмов.

Также в музее-заповеднике "Михайловское" были организованы специальные и ретроспективные показы, а в городах и посёлках Псковской области — в Острове, Опочке, Новоржеве, Великих Луках, Пскове — встречи с авторами и создателями анимационных лент, с другими участниками. За четыре дня фестиваль посетили около 2 700 зрителей самого разного возраста. Спецпрограммы, творческие вечера с мультипликаторами и писателями, тематические мастер-классы и выставки ожидаются в дни "Пушкина и..." и в этот раз.