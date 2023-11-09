«При существующих объемах авиаперевозки и загрузке рейсов из России на Кубу в первой половине декабря ожидается обновление рекорда допандемийного 2019 года, когда страну посетили почти 178 тыс. россиян. По прогнозам кубинской стороны, российский турпоток в 2023 году может превзойти 180 тыс. человек. За январь-октябрь на острове приняли 146,3 тыс. туристов из России, что почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (42,6 тыс.), — говорится в сообщении.

Как отмечают в АТОР, по количеству туристов Россия — третий по значимости въездной рынок для Кубы после Канады и США.

«В зимнем сезоне 2023-2024 прямые рейсы на Кубу будут выполняться не только из Москвы, но и Санкт-Петербурга: авиакомпания Nordwind с 31 декабря начнет полеты из Пулково в Кайо-Коко. Рейсы будут выполняться с частотой один раз в 10-11 дней до конца апреля 2024 года», — добавили в ассоциации.