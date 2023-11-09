«Просто поменялось название службы. Если раньше было генеральное консульство, то теперь будет консульский отдел посольства Греции. Никаких других изменений нет: не планируется, насколько я знаю, дополнительного сокращения штата сотрудников, его уже давно урезали. И на нас это никак не сказалось, работаем в штатном режиме», — подчеркнул генеральный директор туроператора «Амботис» Виталий Стаматов.

По словам генерального директора компании «Пантеон» Анатолия Гаркушина, консульский отдел остается в том же здании, визы как выдавали – так и выдают.

«Записаться на подачу документов сейчас легко, потому что не сезон. Правда, чаще всего визы ставят только на срок поездки. Тщательно проверяют все документы, оплату авиабилета и отеля. Отказы возможны, только если соискатель скрывает свои истинные намерения, к примеру, заявляет, что едет на отдых в Грецию, а на самом деле планирует отправиться в другую европейскую страну», — рассказал он.

По словам Гаркушина, визу оформляют за 10 рабочих дней. Стаматов также заметил, что с визами в Грецию у российских туристов при правильной подготовке документов сейчас проблем нет.

МИД России сообщил о прекращении с 1 ноября действия соглашения между правительствами РФ и Греции об открытии Генконсульства страны в Москве, заключенного 22 февраля 2002 года.

Летом 2022 года генконсульство Греции в Москве приостанавливало работу в связи с высылкой дипломатов из России.