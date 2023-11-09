"Принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска", — говорится в перечне поручений.

Кабмин должен предоставить доклад до 1 марта 2024 года, далее — один раз в год.

Кроме того, правительству поручено ускорить принятие решения о строительстве еще одного моста в республике — через реку Алдан. Также необходимо определить возможные сроки строительства объекта.

Как сообщалось, в конце 2019 года "РТ-Развитие бизнеса" и группа "ВИС" создали консорциум "Национальная инфраструктурная компания" для реализации проекта строительства моста через реку Лену. Правительство региона в январе 2020 года определило компанию концессионером строительства. Концессионное соглашение будет действовать в течение 25 лет. В "Национальной инфраструктурной компании" структура "Ростеха" получила 33,4%, "ВИС" — 66,6%. С 22 июня 2023 года ООО "РТ-Развитие бизнеса" вышло из числа совладельцев, 33,4%-я доля теперь принадлежит группе "ВИС".

В декабре 2020 года Сбербанк открыл 10-летнюю кредитную линию на 25 млрд рублей на строительство моста. Общий объем бюджета проекта на инвестиционной стадии оценивался банком в 83 млрд рублей.

В начале сентября 2023 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по II этапу (основной этап — ИФ) проекта мостового перехода. В интервью "Интерфаксу" глава республики Айсен Николаев сообщал, что стоимость этого этапа составит 122 млрд рублей (вместе с НДС). Стоимость же III этапа — трассировка левобережного подхода, подъезд к мосту — не будет превышать 7-8 млрд рублей.

Автомобильный переход через Лену свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Как отмечают власти региона, ввод объекта "обеспечит круглогодичную транспортную доступность для 83% населения Якутии", объем грузоперевозок, предположительно, вырастет до 6 млн тонн, пассажиропоток — до 8 млн человек в год.