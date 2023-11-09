"Ввоз растений с почвой запрещен на территорию России без соответствующего разрешительного документа — фитосанитарного сертификата", — говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам исследования, на растении выявлен карантинный вредитель — красная померанцевая щитовка, также на стволе, листьях и в почве обнаружены кокциды, белокрылки, паразитические нематоды.

По словам начальника отдела фитосанитарного контроля управления Россельхознадзора Нафисы Юсуповой, ввезенное растение с почвой, зараженное карантинным вредителем, не соответствует фитосанитарным требованиям РФ. В соответствии с федеральным законом "О карантине растений", оно будет уничтожено.

В отношении пассажира возбуждено административное дело по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)), он оштрафован.