"Реконструкция аэропорта находится на завершающей стадии, мы получили взлетно-посадочную полосу принципиально нового уровня, что позволит безопасно осуществлять прием и отправку воздушных судов. Обновленное здание аэровокзала также повысит комфортабельность пребывания пассажиров во время ожидания вылета. Работы по реконструкции выполнялись с опережением графика, поэтому открыть аэропорт планируем до 1 декабря 2023 года. Аэропорт развивается, это создает для нас новые возможности, в том числе по расширению географии полетов", — приводит пресс-служба слова губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, посетившего аэровокзал в среду.

Вместе с бетонированием новой ВПП строители выполнили асфальтирование обочин и рулежных дорожек, обустроили водосточно-дренажную сеть и объекты радиотехнического обеспечения. На 12-15 ноября запланирована проверка светосигнального оборудования, курсовых и боковых радиомаяков.

По словам и.о. гендиректора АО "Аэропорт Архангельск" Александра Дубинина, в настоящее время продолжается оформление разрешительной документации. "Сегодня практически все объекты инфраструктуры на территории, включая общепит, парковку, готовы к открытию. В течение недели завершим установку светосигнального оборудования. Сейчас специальная комиссия проводит процедуру сертификации аэродрома", — сказал он.

Как отмечает пресс-служба, в 2024 году на территории аэропорта будут построены патрульная автодорога, очистные сооружения и здание аварийно-спасательной службы. Ориентировочно работы продлятся до августа, но они не будут влиять на прием и отправку воздушных судов.

Реконструкция ВПП аэропорта "Архангельск" ведется в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".

"К открытию аэропорта полностью завершится и его дизайнерское оформление. Воздушная гавань носит имя писателя Федора Абрамова, поэтому акцент сделан на творческой составляющей жизни пинежского прозаика. На фасаде пассажирского павильона установлен логотип с портретом Абрамова, а в зале вылета на втором этаже северодвинский художник завершает работу над созданием изображения родной деревни писателя — Верколы. Гостей и жителей региона будет провожать известная фраза Абрамова: "Я родился в красивейшем месте России. В краю белых ночей и бескрайних лесов. В краю былин и сказок...", — отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, с 1 мая 2023 года международный аэропорт "Архангельск" (Талаги) закрылся на реконструкцию, которая будет продолжаться до декабря 2023 года. В настоящее время воздушное сообщение с Архангельском осуществляется через аэродром "Васьково" (Приморский район), который ранее обслуживал только местные воздушные линии. В сентябре этого года в реконструируемом аэропорту завершилось строительство ВПП протяженностью 2,5 тыс. м.