Отмечается, что авиакомпания увеличила на 5,5% количество рейсов — до 1,34 тыс. Перевозка почты за десять месяцев выросла на 18% — доставлено более 133 тонн.

"С завершением летнего сезона авиакомпания уменьшила частоту полетов по краю, а также приостановили выполнение совместных рейсов с "Авророй" из Советской Гавани во Владивосток и обратно из-за снижения спроса. Тем не менее по итогам года мы рассчитываем на рост пассажиропотока до 57-58 тыс., что превысит показатель прошлого года, когда авиакомпания перевезла 55 тыс. пассажиров", — цитирует пресс-служба гендиректора "Хабаровских авиалиний" Алексея Фраймовича.

АО "Хабаровские авиалинии" (входит в состав Единой дальневосточной авиакомпании) специализируются на авиаперевозках пассажиров и грузов по регулярным и чартерным маршрутам внутри Хабаровского края.

В парке авиакомпании — самолеты Ан-24, Ан-26, L-410.