В плане мероприятий должно быть предусмотрено строительство Экспоцентра и создание туристической инфраструктуры. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 11 сентября.

Президент поручил обеспечить в 2025-2028 годах выполнение этого плана.

Также глава государства поручил обеспечить в 2025-2027 годах модернизацию таможенных постов, входящих в состав Уссурийской таможни.

Кабмину также поручено рассмотреть вопрос о целесообразности создания в сотрудничестве с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и Белоруссией технопарка в Уссурийске для размещения на территории технопарка организаций по производству продукции для сельского хозяйства, а также занимающихся переработкой сельхозпродукции.

Доклад о ходе исполнений поручений должен быть представлен до 1 февраля 2024 года.