"Так, вечером 10 ноября местами в Соболевском, Усть-Большерецком, Елизовском районах и Мильковском муниципальном округе прогнозируется сильный мокрый снег, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Скорость ветра в прибрежных районах может достигать штормовых 25-30 м/с.

В ночь на субботу непогода в этих районах сохранится, там ожидается метель. В горных и предгорных районах возможно налипание мокрого снега.

Такая ситуация сохранится до конца суток 11 ноября.

Спасатели советуют жителям районов, попадающих под удар стихии, временно не выезжать за пределы населенных пунктов. Туристам и охотникам рекомендуется воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные и прибрежные районы.