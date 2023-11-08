По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) объем инвестиций составил 11,5 млн рублей.

Яхтенный порт с причалом, пирсом, освещением и видеонаблюдением рассчитан на стоянку 16 лодок длиной до 20 м. Он расположен в незамерзающем Кольском заливе и будет работать круглогодично.

"Рассчитываем в дальнейшем увеличить количество оборудованных мест для хранения маломерных судов, организовать здесь зоны отдыха и заниматься развитием проекта", — приводятся в сообщении слова директора компании Романа Бережного.

По данным КРДВ, Мурманская область остается лидером по количеству резидентов АЗ РФ, их количество превысило 200. Суммарный объем инвестиций оценивается в 35,7 млрд рублей. Всего АЗ РФ привлекла более 670 резидентов с общим объемом инвестиций порядка 825 млрд рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "Энергоконсультант" было создано в 2019 году с уставный капиталом 12 тыс. рублей. Совладельцами в равных долях являются Роман Бережной, Алексей Кокшаров и Павел Степчук. Компания специализируется на вспомогательной деятельности, связанной с водным транспортом.