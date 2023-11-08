"Объект номер один — реконструкцию ВПП, дорожек и всего остального — перенесли на 2026-2028 годы", — сказал Федоров на заседании Совета Федерации в среду.

Он отметил, что эти работы ранее уже неоднократно откладывались: сначала их предполагалось провести в 2013-2015 годах, затем в 2015-2018 годах, затем в 2022-2024 годах.

Сенатор также напомнил, что власти Удмуртии на свои средства начала строительство нового терминала, и в настоящее время готовность строительных работ составляет 83%.

"Мы в сентябре открываем новый терминал, а у нас на 2024 год ни копейки не заложено (на реконструкцию ВПП — ИФ), потому что деньги были перенесены на 2026-2028 гг.", — добавил Федоров, уточнив, что стоимость всего проекта реконструкции ВВП составляет 4,5 млрд рублей.

Сенатор попросил замглавы Минтранса РФ Игоря Чалика рассмотреть возможность выделения ранее этого срока средств на реконструкцию участка перрона с тремя контактными местами стоянки воздушных судов. Чалик обещал рассмотреть этот вопрос.

Ранее, в конце 2021 года, сообщалось, что начало реконструкции аэропортов Ставрополя, Ижевска и Ярославля могут перенести на 2025 год.

В середине апреля 2023 года сообщалось о начале строительства в аэропорту нового аэровокзального комплекса, которое планируется завершить в 2024 году. Пропускная способность терминала составит 440 пассажиров в час, он будет обслуживать и международные рейсы.

Сообщалось также о планах реконструкции и строительства взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и других объектов.