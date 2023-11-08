"1 ноября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Греческой Республики об открытии генерального консульства в Москве, заключенного в форме обмена нотами от 22 февраля 2002 года", — следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации.