"Выросло и количество обслуженных воздушных судов — на 9,4% по сравнению с 2022 годом, которое составило 18 тыс. 724", — говорится в сообщении.

Лидировали по авиаперевозкам компании "Победа", "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии". Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Екатеринбург. Из международных направлений — Стамбул, Анталья (Турция), Дубай (ОАЭ) и Баку (Азербайджан).

"Аэропорт "Махачкала" — продолжает наращивать маршрутную сеть новыми направлениями и демонстрировать один из высоких показателей динамики пассажиропотока в СКФО", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Махачкалы на фоне существенного роста турпотока в республику по итогам 2023 года может достичь 3 млн человек. Ранее пассажиропоток прогнозировался на уровне 2,8 млн человек.