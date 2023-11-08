"Мосты — символ нашего города и важная составляющая его транспортной инфраструктуры. Ремонт переправ проводится комплексно. Использование современных технологий позволяет сохранить их исторический облик, сделать более удобными и комфортными для автомобилистов и пешеходов, продлить срок службы конструкций и дорожного покрытия", — приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Отмечается, что на Мало-Калинкином мосту, который сооружен через канал Грибоедова, восстановлено антикоррозионное покрытие пролетных строений. Специалисты очистили гранитные поверхности, покрасили фасады, карнизы, перильное ограждение и светильники. На двух светильниках появились исторические стеклянные плафоны.

"На Нижнем Лебяжьем мосту через Лебяжью канавку выполнены работы по антикоррозионной защите и окраске металлических конструкций перильного ограждения, обработаны швы между блоками фасада и тротуарными плитами. Все гранитные поверхности очищены от загрязнений. На завершающем этапе заменен асфальт на проезжей части мостов", — говорится в сообщении.