"Второй наш "Метеор" спущен на воду для прохождения испытаний. Назвали "Капитаном Полуэктовым" в честь Виктора Григорьевича Полуэктова, одного из ближайших сподвижников Ростислава Алексеева. Именно Полуэктов был первым капитаном экспериментальных судов на подводных крыльях", — написал губернатор.

Никитин сообщил, что в следующем году планируется запустить рейс на "Метеоре" в Ярославль с остановками в Кинешме и Костроме.

Он напомнил, что первый нижегородский метеор "Конструктор Алексеев" в эту навигацию сделал первый рейс до Казани и обратно.

Как сообщалось, "Метеоры" планируется использовать на межрегиональных маршрутах.

Судно может развивать скорость до 75 км/ч с запасом хода более 700 км. Габариты — 35,8 м в длину и 9,3 м в ширину — позволяют "Метеорам" работать практически в любых речных условиях, в том числе на водохранилищах.