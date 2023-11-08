"Авиакомпания изучает техническую возможность выполнения полетов по маршруту Минеральные Воды — Минск — Минеральные Воды", — сказали в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края, вопрос возобновления прямого авиасообщения с Белоруссией обсудили в среду в ходе рабочей встречи президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Ставропольем будет проработан вопрос о восстановлении прямого сообщения с Минском", — говорится в сообщении.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопрос сотрудничества в сфере туризма.

По данным сервисов бронирования и продажи билетов, в настоящее время прямых авиарейсов других компаний по маршруту Минеральные Воды — Минск нет.

Как сообщается на официальном сайте "Азимута, 29 июня 2021 года авиакомпания запустила первый прямой рейс в Минск из Минеральных Вод. Весной 2022 года компания отменила ряд рейсов в связи с временным закрытием для полетов части воздушного пространства юга РФ, в том числе, рейс из Минеральных Вод в Минск.