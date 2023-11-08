"Есть уже данные за 10 месяцев, они приблизительные — точные будут примерно через неделю — мы выходим почти на 90 млн пассажиров", — сказал Чалик, напомнив, что за весь прошлый год было перевезено 95,2 млн человек.

По данным Росстата, за январь-октябрь прошлого года российские авиакомпании перевезли около 81 млн человек.

По итогам 2023 года пассажиропоток составит не менее 103 млн человек "по самым скромным оценкам, чуть более — по оптимистичным", добавил Чалик, подтвердив прежние прогнозы Минтранса.

План пассажиропотока авиакомпаний на ноябрь — около 6,5-7 млн человек, сообщал ранее замминистра журналистам.