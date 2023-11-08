"В настоящее время сформированы предложения по 10 инвестиционным проектам по созданию таких курортов в семи субъектах России. Объем инвестиций прогнозно составит более одного триллиона рублей, преимущественно это внебюджетные средства. Будет создано свыше 61 тысячи новых рабочих мест. Мультипликатор по этим проектам: на каждый вложенный рубль федеральных средств более 10 рублей внебюджетных инвестиций", — цитирует пресс-служба Чернышенко его выступление на совещании по проекту "5 морей и озеро Байкал".

По данным пресс-службы, четыре из 10 проектов находятся на Юге России. Это "Приморск" в Запорожской области на Азовском море, "Золотые пески", в том числе и проект "Семейные Курорты. Крымская Ривьера" в Республике Крым, расположенные на Черном море, и мега-проект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.