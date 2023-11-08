Возглавляет список стран, откуда в Россию чаще всего приезжали туристы, Китай, его доля во въездном турпотоке составила 24,7% – 105,8 тыс. прибытий. На втором месте Германия (42,1 тыс.), на третьем Турция (33,7 тыс.). Также в первой десятке Иран (25,6 тыс.), Туркмения (23,5 тыс.), ОАЭ (20,5 тыс.), Казахстан (12,6 тыс.), Индия (10 тыс.), Латвия (9,7 тыс.) и Узбекистан (9 тыс.).

Как отметил глава комитета РСТ по международному сотрудничеству, руководитель компании "Свой ТС" Сергей Войтович, рост почти в 30 раз турпотока из Китая объясняется тем, что открылись границы, появились прямые рейсы и заработало соглашение о групповых безвизовых поездках.

"Китайские туристы поехали активно, причем, поток достаточно большой. Только в Москву из разных городов Китая сейчас выполняется порядка 50 рейсов. Особенность нынешнего периода – отсутствие дешевых чартерных рейсов. Тем не менее китайские туроператоры собирают группы на регулярных рейсах, потому что правительство субсидирует авиаперевозчиков. Стало больше индивидуальных туристов. Так что поток из Китая претерпел качественные изменения", — сказал эксперт.

Он также отметил рост в два-три раза и более турпотоков из Турции, Ирана, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, Катара.

"Туристы есть, и индивидуальные, и групповые. Их явно стало больше, чем в прошлом году. Мы на днях принимали группу из Саудовской Аравии, они побывали на только что открывшейся выставке "Россия" на ВДНХ и остались очень довольны. Есть иранские группы, китайские, немного туристов из Турции, совсем чуть-чуть из Индии", — рассказал Войтович.

Генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов подтвердил, что туристы из стран Персидского залива активно интересуются путешествиями в Россию.

"В этих странах говорят об интересе к нашей стране, есть немало желающих приехать. Не раз за этот год, особенно летом, на обратных рейсах домой мне приходилось наблюдать, что чуть ли не половина борта – явно туристы, направляющиеся в Россию. Между нашими странами много прямых рейсов, билеты доступны по цене. Укрепляются политические связи. Так, с 2024 года в БРИКС вступают ОАЭ и Саудовская Аравия", — сказал он.

В то же время, подчеркнул Войтович, нынешние показатели въездного туризма "даже трудно назвать турпотоком в привычном понимании". Он напомнил, что за 9 месяцев 2019 года Россия приняла почти в 10 раз больше туристов (4,3 млн).

"Въездной туризм сжался у нас до такой степени, что фактически перешел в категорию hand made. Мало туристов, мало компаний, которые остались работать в инкаминге, конкуренция между нами минимальная. Цены при этом низкие и нет никаких проблем забронировать любой выдающийся отель по весьма доступной цене. Туристы не верят собственному счастью, что ночь в пятизвездочном отеле им обходится в $100, да еще и с завтраком. Номера отличные, качество обслуживания безупречное, транспорта хватает, проблем с билетами в ведущие музеи также нет", – добавил глава комитета РСТ по международному сотрудничеству.

Во вторую десятку направлений, откуда в Россию приезжали с целью туризма, по данным Погранслужбы ФСБ, вошли Польша (8,7 тыс.), Израиль (7,8 тыс.), Киргизия (7,1 тыс.), Куба (6,5 тыс.), Армения (6,2 тыс.), Южная Корея (5,4 тыс.), Белоруссия (4,4 тыс.), Таджикистан (4,4 тыс.), Азербайджан (4,1 тыс.) и США (4,1 тыс.).

Как отмечают эксперты РСТ, заметный рост показателей Польши, стран Балтии и СНГ, который показывает статистика Погранслужбы ФСБ, вряд ли связан с туризмом. Из Европы едут, как правило, граждане, имеющие российские и казахстанские паспорта, которые из-за отсутствия прямых рейсов вынуждены добираться в Россию наземным транспортом. Подавляющее большинство поездок из стран СНГ – для трудоустройства, на учебу и к родственникам.

Цифру турпотока из Белоруссии председатель Республиканского союза туриндустрии страны Филипп Гулый, наоборот, считает заниженной.

"На деле речь может идти даже не о десятках, а сотнях тысяч белорусских туристов. Эксперты говорят минимум о миллионе человек. Из Минска летают прямые рейсы в более чем 20 городов России, только "Белавиа" и только в Москву выполняет 16 рейсов в неделю. И за этот год поток в самые разные регионы РФ, в том числе в Сочи, на Кавказ, в Санкт-Петербург очень вырос", – цитирует его пресс-служба РСТ.