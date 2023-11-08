"В основе экспозиции центра — тема основания Орска, жизнь и быт жителей старого города. В ней представлены архитектура, купеческие династии, этнографический состав и жизненный уклад орчан тех времен", — говорится в сообщении.

Кроме того, в центре, расположенном в исторической части города, планируется проводить различные мастер-классы, концерты, фестивали, а также воссоздавать традиционные для этой части города ярмарки.

По данным пресс-службы, новое музейное пространство создано на базе музея Тараса Шевченко.

В доме постройки начала XX века выполнена перепланировка внутренних помещений, заменены инженерные сети и крыша, смонтировано современное световое оборудование, экспозиции. На территории центра установлена сцена и амфитеатр.

Капитальный ремонт и переоснащение всех площадей проведены по нацпроекту "Культура", отмечается в пресс-релизе.

Для посетителей музей распахнет свои двери 10 ноября.