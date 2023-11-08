Так, в компании ITM group объемы продаж Бали выросли почти втрое по сравнению с прошлым годом, турпоток вполне сопоставим с допандемийным периодом. Руководитель отдела по разработке продукта Ирина Юрина связывает это с лояльными условиями въезда, умеренными ценами на курортах и фактически круглогодичным сезоном.

"Безусловно, организация прямых рейсов поспособствовала бы еще большему росту. Но и без прямой перевозки Бали на сегодня – одно из самых популярных у россиян пляжных направлений. Глубина продаж достигает пяти месяцев, на новогодние каникулы – полугода", — рассказала эксперт.

По словам Юриной, спрос на новогодние праздники очень высок, в популярных отелях практически не осталось свободных мест.

"Бали очень востребован, объем выросли в пять раз к прошлому году — правда, год назад перевозка была ограниченной. Продажи туров на остров уже достигли допандемийного уровня. Наши программы продаются на блоках Qatar Airways со стыковкой в Дохе", — сообщила руководитель отдела маркетинга компании "Пакс" Любовь Чучмаева.

Основной тенденцией новогоднего спроса на Бали эксперт назвала повышение интереса к поездкам большой семьей или компанией друзей.

"Мы наблюдали это в прошлом году по Таиланду, теперь таких запросов становится больше и по Индонезии. Как правило, заказывают виллы с двумя-тремя спальнями, в большинстве отелей на новогодний период они уже распроданы", — подчеркнула она.

Чучмаева добавила, что в этом году заметен прирост бронирований пятизвездочных отелей, они пользуются значительно большим спросом, чем гостиницы 4*.

Как считает руководитель по связям с общественностью компании FUN&SUN Ольга Иванова, массовый спрос на Бали сдерживает отсутствие прямых перелетов. В ее компании лидируют по продажам направления, куда организованы чартерные и блочные программы из Москвы и регионов.

"Мы предлагаем туры на Бали на базе регулярных рейсов Emirates, Qatar Airways, China Eastern Airlines со стыковками. Туристы бронируют отели высокой категории, в основном, едут пары, молодожены. Выбирают размещение продолжительностью 11 ночей и более. Есть запросы на отдых в Убуде, также Бали комбинируют с другими странами Юго-Восточной Азии. Спрос на Новый год и зимние каникулы в этом году вырос на 19% по сравнению с прошлым годом", — сказала она.

В 2019 году на Бали отдохнуло около 160 тыс. российских туристов, с января по июнь 2023 года турпоток составил почти 90 тыс. человек.

Газета "Известия" в среду сообщила, что до конца 2023 года на Бали могут быть запущены прямые рейсы из Москвы. По информации посольства Индонезии в РФ, их будет выполнять авиакомпания "Россия", сейчас оформляются все необходимые согласования.